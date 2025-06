Ressourcerie éphémère Granville 2 juillet 2025 12:00

Manche

Ressourcerie éphémère Mission Locale Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-02 12:00:00

fin : 2025-07-02 19:00:00

Date(s) :

2025-07-02

Tri-Marrant et la Mission Locale organise une ressourcerie éphémère.

Rendez-vous pour une journée dédiée à l’insertion professionnelle :

– Tenues professionnelles

– Matériel professionnel

– Matériel informatique

– Mobilité douce.

Mission Locale

Granville 50400 Manche Normandie +33 6 76 55 62 58 communication.tri-marrant@outlook.fr

English : Ressourcerie éphémère

Tri-Marrant and the Mission Locale are organizing an ephemeral ressourcerie.

Join us for a day dedicated to professional integration:

– Professional outfits

– Professional equipment

– Computer equipment

– Soft mobility.

German :

Tri-Marrant und die Mission Locale organisieren einen temporären Ressourcenladen.

Ein Tag, der der beruflichen Eingliederung gewidmet ist:

– Berufskleidung

– Berufsausrüstung

– Computermaterial

– Sanfte Mobilität.

Italiano :

Tri-Marrant e Mission Locale stanno organizzando un centro di riciclaggio temporaneo.

Unitevi a noi per una giornata dedicata all’integrazione professionale:

– Abbigliamento professionale

– Attrezzature professionali

– Attrezzature informatiche

– Mobilità dolce.

Espanol :

Tri-Marrant y Mission Locale organizan un centro de reciclaje temporal.

Únase a nosotros en una jornada dedicada a la inserción profesional:

– Ropa profesional

– Equipamiento profesional

– Equipamiento informático

– Movilidad suave.

L’événement Ressourcerie éphémère Granville a été mis à jour le 2025-06-24 par OT Granville Terre et Mer