Ressourcerie éphémère Tri-tout solidaire Coutances

2 Rue Saint-Nicolas Coutances Manche

Ressourcerie éphémère Tri-tout solidaire au 2 rue Saint-Nicolas à Coutances.
Du mardi au vendredi 10h-12h et 14h30-19h.
Samedi 10h-19h.
Dimanche 14h-19h.   .

2 Rue Saint-Nicolas Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 45 87 39  tritoutcoutances@orange.fr

