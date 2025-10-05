Ressourcerie Solidaire Éphémère Polyblosne Rennes

Dimanche 5 octobre, 11h00

Gratuit

L’association La Gargouille organise une vente de seconde main à prix solidaire dans les locaux de Polyblosne. Nous avons collecté vêtements, objets de décoration, vaisselle, livres, jeux et jouets et nous les remettons en circulation à petits prix (max 5€) ou gratuitement !

Vous pourrez aussi donner une seconde vie aux objets dont vous n’avez plus l’usage en les déposant dans notre espace de collecte ! Nous récupérons tous les dons sauf les gros objets (meubles ou électroménager).

Une buvette sera également présente sur place pour permettre à des familles du centre social d’organiser un séjour parisien pour leurs enfants.

0758323878 collectiflagargouille@gmail.com https://linktr.ee/ressourcerie_lagargouille

Polyblosne Polyblosne, 1 Bd de Yougoslavie, Rennes, France Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine