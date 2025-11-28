Ressources aidants Monein
Salle des associations Monein Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-11-28
fin : 2025-11-28
2025-11-28
Comment gérer au mieux les gestes de la vie quotidienne avec son proche.
Espace d’écoute, de soutien, de conseils et d’échanges avec Françoise Laplace, bénévole et des intervenants professionnels. .
Salle des associations Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 21 31 30 accueil@centresocialmonein.fr
