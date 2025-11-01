Ressources Humaines Théâtre Jacques Carat Cachan

Ressources Humaines Vendredi 6 février 2026, 20h30 Théâtre Jacques Carat Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-06T20:30:00 – 2026-02-06T22:00:00

Fin : 2026-02-06T20:30:00 – 2026-02-06T22:00:00

Après de brillantes études dans une grande école de commerce parisienne, un fils d’ouvrier revient dans son village faire un stage au service des Ressources humaines dans l’usine où travaille son père. Écartelé entre deux mondes, il va se rendre compte que son stage, censé être dédié au passage aux 35h, va servir de couverture à un plan social dont son propre père doit faire les frais. Il va alors s’engager dans la lutte syndicale contre son père qui ne peut supporter de voir son fils trahir tous ses espoirs d’ascension sociale, alors qu’il avait espéré le voir rejoindre la classe des « dominants ».

Théâtre Jacques Carat 21 avenue Louis Georgeon 94230 Cachan Cachan 94230 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « a-couto@missions-culture.fr »}]

Compagnie 28 – Elise Noiraud Elise Noiraud Ressources Humaines

Christophe Raynaud de Lage