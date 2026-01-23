Ressources numériques des bibliothèques Bibliothèque Maurepas Rennes
Ressources numériques des bibliothèques Bibliothèque Maurepas Rennes Mercredi 11 mars, 16h00 Ille-et-Vilaine
dans la limite des places disponibles
Un atelier pour découvrir l’offre numérique disponible en ligne gratuitement sur https://www.lesmediatheques-rennesmetropole.fr/ : Lire, Regarder, Écouter, Apprendre, S’informer, Jouer.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-11T16:00:00.000+01:00
Fin : 2026-03-11T18:00:00.000+01:00
http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 38
Bibliothèque Maurepas 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.maurepas@ville-rennes.fr 02 23 62 26 38