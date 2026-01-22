Ressources numériques des bibliothèques Bibliothèque Maurepas Rennes
Ressources numériques des bibliothèques Bibliothèque Maurepas Rennes mercredi 11 mars 2026.
Ressources numériques des bibliothèques Bibliothèque Maurepas Rennes Mercredi 11 mars, 16h00 dans la limite des places disponibles
Un atelier pour découvrir l’offre numérique disponible en ligne gratuitement sur https://www.lesmediatheques-rennesmetropole.fr/ : Lire, Regarder, Écouter, Apprendre, S’informer, Jouer.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-11T16:00:00.000+01:00
Fin : 2026-03-11T18:00:00.000+01:00
1
http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 38
Bibliothèque Maurepas 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.maurepas@ville-rennes.fr 02 23 62 26 38