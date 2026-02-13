Ressources numériques des bibliothèques, Bibliothèque Maurepas, Rennes

Ressources numériques des bibliothèques Mercredi 11 mars, 16h00 Bibliothèque Maurepas Ille-et-Vilaine

dans la limite des places disponibles

Bibliothèque Maurepas 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 38 http://bibliotheques.rennes.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 23 62 26 38 »}]

Un atelier pour découvrir l’offre numérique disponible en ligne gratuitement sur https://www.lesmediatheques-rennesmetropole.fr/ : Lire, Regarder, Écouter, Apprendre, S’informer, Jouer. atelier numérique adultes