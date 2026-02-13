Ressources numériques des bibliothèques, Bibliothèque Maurepas, Rennes

Ressources numériques des bibliothèques Bibliothèque Maurepas Rennes

Ressources numériques des bibliothèques, Bibliothèque Maurepas, Rennes mercredi 11 mars 2026.

Ressources numériques des bibliothèques Mercredi 11 mars, 16h00 Bibliothèque Maurepas Ille-et-Vilaine

dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-11T16:00:00+01:00 – 2026-03-11T18:00:00+01:00
Fin : 2026-03-11T16:00:00+01:00 – 2026-03-11T18:00:00+01:00

Bibliothèque Maurepas 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 38 http://bibliotheques.rennes.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 23 62 26 38 »}]
Un atelier pour découvrir l’offre numérique disponible en ligne gratuitement sur https://www.lesmediatheques-rennesmetropole.fr/ : Lire, Regarder, Écouter, Apprendre, S’informer, Jouer. atelier numérique adultes