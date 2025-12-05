REST IN ZIK – 4ème édition La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc Bordeaux

REST IN ZIK – 4ème édition 5 et 6 décembre La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc Gironde

prévente : 15€ (1 jour) ; 20€ (2 jours) / sur place : 20€ (1 jour) ; 30€ (2 jours)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-05T17:30:00 – 2025-12-05T23:59:00

Fin : 2025-12-06T17:30:00 – 2025-12-06T23:59:00

Après trois éditions mémorables, le Rest in Zik revient en 2025 à la salle des fêtes Bordeaux Grand Parc pour une quatrième édition encore plus hip-hop !

Comme toujours le rap français sera à l’honneur avec cette année : Sinik, LIM, La Brigade, Melan, Triptik et Juste Shani mais aussi un Open Mic, des shows de DJing, une battle de danse, du graff et plein d’autres surprises.

Venez vivre une expérience inoubliable, profiter d’une atmosphère chaleureuse et célébrer ensemble cette nouvelle édition qui s’annonce déjà incontournable.

La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc 39 cours de luze Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 0533894603 https://www.bordeaux.fr/la-salle-des-fetes-bordeaux-grand-parc https://www.facebook.com/SDFBGP;https://www.instagram.com/sdfbgp/ [{« type »: « link », « value »: « https://shotgun.live/fr/festivals/rest-in-zik-festival »}]

Le festival REST IN ZIK présente sa 4e édition à la Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc avec LIM, JUSTE SHANI, LA BRIGADE, MELAN, TRIPTIK, SINIK… concert rap