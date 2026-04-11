Montpellier

RESTANKIDS ATELIER CUSTOMISATION DE POTS

3 Rue du Lantissargues Montpellier Hérault

Tarif : 28 – 28 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

RESTANKIDS SE MET AU VERT

Un atelier créatif et ludique où les enfants deviennent à la fois artistes et petits jardiniers.

À l’aide de feutres peinture (type Posca), ils imaginent et personnalisent leur propre pot de fleur motifs, couleurs, formes… chacun crée un objet unique à son image.

RESTANKIDS SE MET AU VERT

Un atelier créatif et ludique où les enfants deviennent à la fois artistes et petits jardiniers.

À l’aide de feutres peinture (type Posca), ils imaginent et personnalisent leur propre pot de fleur motifs, couleurs, formes… chacun crée un objet unique à son image.

Une fois leur création terminée, les enfants passent à une seconde étape rempoter une plante et découvrir les gestes simples du jardinage. Ils repartent ainsi avec une réalisation qu’ils auront entièrement conçue, prête à être entretenue à la maison.

Pour les 4 à 12 ans.

Nous prenons les chèques vacances, en version papier et numérique! .

3 Rue du Lantissargues Montpellier 34000 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

RESTANKIDS GOES GREEN

A creative and fun workshop where children become both artists and small gardeners.

Using Posca marker pens, they imagine and personalize their own flowerpot: motifs, colors, shapes? each one creates a unique object in his or her own image.

L’événement RESTANKIDS ATELIER CUSTOMISATION DE POTS Montpellier a été mis à jour le 2026-04-07 par 34 OT MONTPELLIER