RESTANKIDS ATELIER CUSTOMISATION DE POTS Montpellier
RESTANKIDS ATELIER CUSTOMISATION DE POTS Montpellier mercredi 15 avril 2026.
Montpellier
RESTANKIDS ATELIER CUSTOMISATION DE POTS
3 Rue du Lantissargues Montpellier Hérault
Tarif : 28 – 28 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
RESTANKIDS SE MET AU VERT
Un atelier créatif et ludique où les enfants deviennent à la fois artistes et petits jardiniers.
À l’aide de feutres peinture (type Posca), ils imaginent et personnalisent leur propre pot de fleur motifs, couleurs, formes… chacun crée un objet unique à son image.
RESTANKIDS SE MET AU VERT
Un atelier créatif et ludique où les enfants deviennent à la fois artistes et petits jardiniers.
À l’aide de feutres peinture (type Posca), ils imaginent et personnalisent leur propre pot de fleur motifs, couleurs, formes… chacun crée un objet unique à son image.
Une fois leur création terminée, les enfants passent à une seconde étape rempoter une plante et découvrir les gestes simples du jardinage. Ils repartent ainsi avec une réalisation qu’ils auront entièrement conçue, prête à être entretenue à la maison.
Pour les 4 à 12 ans.
Nous prenons les chèques vacances, en version papier et numérique! .
3 Rue du Lantissargues Montpellier 34000 Hérault Occitanie
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English :
RESTANKIDS GOES GREEN
A creative and fun workshop where children become both artists and small gardeners.
Using Posca marker pens, they imagine and personalize their own flowerpot: motifs, colors, shapes? each one creates a unique object in his or her own image.
L’événement RESTANKIDS ATELIER CUSTOMISATION DE POTS Montpellier a été mis à jour le 2026-04-07 par 34 OT MONTPELLIER
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