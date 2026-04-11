RESTANKIDS STAGE STREET ART Montpellier

Montpellier

RESTANKIDS STAGE STREET ART

3 Rue du Lantissargues Montpellier Hérault

Tarif : 150 – 150 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-20

Deviens un artiste de rue !

Un stage créatif sur 3 jours pour plonger les enfants dans l’univers du street art, entre expression artistique, expérimentation et création collective.

Deviens un artiste de rue !

Un stage créatif sur 3 jours pour plonger les enfants dans l’univers du street art, entre expression artistique, expérimentation et création collective.

Pensé comme une immersion complète, cet atelier permet aux enfants de découvrir différentes techniques tout en développant leur créativité et leur confiance.

‍Jour 1 Initiation & expression

Les enfants découvrent la peinture à la bombe et les bases du street art en réalisant des créations sur un mur extérieur. Ils apprennent les gestes, les effets et les techniques, puis personnalisent leur propre bombe de peinture qu’ils pourront emporter chez eux.

Jour 2 Créer sur des objets

Place à la transformation les enfants customisent des éléments du lieu (pots de fleurs, bidons en métal…) à l’aide de bombes, pinceaux et feutres. Ils explorent la couleur, les matières et donnent une seconde vie à des objets du quotidien.

Jour 3 Fresque collective

Les enfants participent à la création d’une grande fresque collaborative en collage. Chacun réalise une feuille peinte (motifs, couleurs…), qui sera ensuite découpée, déchirée et assemblée pour créer un fond riche et dynamique. Par-dessus, ils viennent composer une forme ou un mot géant en collage (papier journal, formes découpées…), dans un esprit street art.

‍En parallèle, des olympiades sur le thème du street art sont organisées sur les 3 jours, pour alterner entre création artistique et activités physiques.

Pour les 5 à 12 ans. .

3 Rue du Lantissargues Montpellier 34000 Hérault Occitanie

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English :

Become a street artist!

A 3-day creative workshop to immerse children in the world of street art, combining artistic expression, experimentation and collective creation.

L’événement RESTANKIDS STAGE STREET ART Montpellier a été mis à jour le 2026-04-07 par 34 OT MONTPELLIER