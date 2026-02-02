Restaurant Andine | Menu de la Saint-Valentin Place Gambetta Eymet

Restaurant Andine | Menu de la Saint-Valentin

Place Gambetta Andine Eymet Dordogne

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Prévoyez une Saint-Valentin exotique avec le menu concocté par Andine

Bienvenidos

Pisco sour à la goyave

Causita

Écrasé de pomme de terre au crabe & à l’avocat

Calientitos

Soupe de crevette, poulet, lait de coco, citronnelle

Exquisito

Saint-Jacques gratinées vin blanc & citron vert

Que Rico

Côtelettes d’agneau, miel, orange et gingembre

Dulces

Fondant chocolat, dulce de leche, coulis aux fruits rouges, mojito granité .

Place Gambetta Andine Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 39 38 71

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Restaurant Andine | Menu de la Saint-Valentin

L’événement Restaurant Andine | Menu de la Saint-Valentin Eymet a été mis à jour le 2026-01-29 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides