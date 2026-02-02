Restaurant Andine | Menu de la Saint-Valentin Place Gambetta Eymet
Restaurant Andine | Menu de la Saint-Valentin Place Gambetta Eymet samedi 14 février 2026.
Restaurant Andine | Menu de la Saint-Valentin
Place Gambetta Andine Eymet Dordogne
Tarif : 50 – 50 – 50 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Prévoyez une Saint-Valentin exotique avec le menu concocté par Andine
Bienvenidos
Pisco sour à la goyave
Causita
Écrasé de pomme de terre au crabe & à l’avocat
Calientitos
Soupe de crevette, poulet, lait de coco, citronnelle
Exquisito
Saint-Jacques gratinées vin blanc & citron vert
Que Rico
Côtelettes d’agneau, miel, orange et gingembre
Dulces
Fondant chocolat, dulce de leche, coulis aux fruits rouges, mojito granité .
Place Gambetta Andine Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 39 38 71
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Restaurant Andine | Menu de la Saint-Valentin
L’événement Restaurant Andine | Menu de la Saint-Valentin Eymet a été mis à jour le 2026-01-29 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides