Restaurant Chez Céline Repas de la Saint Valentin Tulle

Restaurant Chez Céline Repas de la Saint Valentin

14 Rue Jean Jaurès Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : 2026-02-14

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Menu Apéritif avec ou sans alcool Tartare de poisson condiment betterave rouge huile de noisettes et noisettes grillées, salade d’herbes fraîches (poisson suivant arrivage) ou Saucisson brioché Lyonnais, sauce au vin Pintade en crapaudine farcie aux châtaignes poêlée de lègumes d’hiver Macarons comme des profiteroles, sorbet framboise et ganche chocolat blanc Tarif 31 €/pers vin et café compris – .

14 Rue Jean Jaurès Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

English : Restaurant Chez Céline Repas de la Saint Valentin

