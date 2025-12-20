Restaurant Chez Paulette | Menu du Réveillon Chez Paulette Eymet
Restaurant Chez Paulette | Menu du Réveillon
Chez Paulette 2 Rue du Couvent Eymet Dordogne
Tarif : 95 EUR
Tarif de base plein tarif
Chez Paulette vous propose un diner du réveillon du Nouvel An !
Au menu
– Mise en bouche
– Duo d’entrées
– Plats
– Fromage
– Desserts
Sur réservation.
Soyez aux premières loges pour assister aux feux d’artifice tirés à minuit depuis la tour du Château ! .
Chez Paulette 2 Rue du Couvent Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 76 53 52 cchezpaulette@gmail.com
