Restaurant Chez Paulette | Menu du Réveillon Chez Paulette Eymet

Restaurant Chez Paulette | Menu du Réveillon

Chez Paulette 2 Rue du Couvent Eymet Dordogne

Tarif : 95 – 95 – 95 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Chez Paulette vous propose un diner du réveillon du Nouvel An !

Au menu

– Mise en bouche

– Duo d’entrées

– Plats

– Fromage

– Desserts

Sur réservation.

Soyez aux premières loges pour assister aux feux d’artifice tirés à minuit depuis la tour du Château ! .

Chez Paulette 2 Rue du Couvent Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 76 53 52 cchezpaulette@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Restaurant Chez Paulette | Menu du Réveillon

L’événement Restaurant Chez Paulette | Menu du Réveillon Eymet a été mis à jour le 2025-12-18 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides