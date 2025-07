Restaurant du Lac Soirée année 80 ! Le Restaurant du Lac Tombebœuf

Restaurant du Lac Soirée année 80 ! Le Restaurant du Lac Tombebœuf samedi 16 août 2025.

Restaurant du Lac Soirée année 80 !

Le Restaurant du Lac 267 Rue Principale Tombebœuf Lot-et-Garonne

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-16

fin : 2025-08-16

Date(s) :

2025-08-16

Le Restaurant du Lac vous organise une soirée sur les années 80 et tous les tubes de cette époque. Au menu, salade périgourdine, entrecôte et dessert à 28 euros.

Réservation au préalable.

Le Restaurant du Lac vous organise une soirée sur les années 80 et tous les tubes de cette époque. Au menu, salade périgourdine, entrecôte et dessert à 28 euros.

Réservation au préalable. .

Le Restaurant du Lac 267 Rue Principale Tombebœuf 47380 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 02 41

English : Restaurant du Lac Soirée année 80 !

The Restaurant du Lac is hosting an evening of 80s hits. On the menu: Perigord salad, entrecôte steak and dessert for 28 euros.

Please reserve in advance.

German : Restaurant du Lac Soirée année 80 !

Das Restaurant du Lac organisiert für Sie einen Abend über die 80er Jahre und alle Hits aus dieser Zeit. Auf dem Menü stehen Perigourdine-Salat, Entrecôte und Dessert für 28 Euro.

Bitte reservieren Sie im Voraus.

Italiano :

Il Restaurant du Lac organizza una serata dedicata agli anni ’80 e a tutti i successi di quell’epoca. Il menu prevede: insalata del Perigord, entrecôte steak e dessert a 28 euro.

È necessaria la prenotazione.

Espanol : Restaurant du Lac Soirée année 80 !

El Restaurant du Lac organiza una velada dedicada a los años 80 y a todos los éxitos de aquella época. En el menú: ensalada Perigord, entrecot y postre por 28 euros.

Reserva previa.

L’événement Restaurant du Lac Soirée année 80 ! Tombebœuf a été mis à jour le 2025-07-24 par OT Lot-et-Tolzac