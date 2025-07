Restaurant éphémère ‘Chouchou’ Place de l’Église Aureille

Restaurant éphémère ‘Chouchou’

Du 02/08 au 16/08/2025 le mercredi, jeudi, vendredi et les week-ends de 12h à 14h et de 19h à 21h. Place de l’Église Cantine de l’École Aureille Bouches-du-Rhône

Découvrez le restaurant éphémère « Chouchou » à Aureille, du 02 au 16 août !

En collaboration avec la Municipalité d’Aureille, ce concept, unique et insolite, vous propose un moment de convivialité et de partage autour de bons petits plats concoctés par le chef Aureillois, Noé TIR.



Découvrez le restaurant éphémère « Chouchou » avec sa cuisine récréative, ses softs et vins vivants, dans un cadre insolite la cantine de l’école d’Aureille !

Plein de découvertes à faire dans le menu, avec le famous poulet frit de Noé dans sa version caliente au Nduja ardéchois ou encore la bouillabaisse végétarienne servie avec kimchi et œuf parfait !



Menu unique le midi en semaine.

Assiettes à partager (ou pas) le soir et le week-end.



Soirée inaugurale le samedi 02 août.

Infos et réservations par téléphone. .

Place de l’Église Cantine de l’École Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 72 32 79 93

English :

Discover the pop-up restaurant ‘Chouchou’ in Aureille, from 2 to 16 August!

German :

Entdecken Sie vom 2. bis 16. August das Pop-up-Restaurant „Chouchou” in Aureille!

Italiano :

Scoprite il ristorante temporaneo « Chouchou » ad Aureille, dal 02 al 16 agosto!

Espanol :

Descubra el restaurante temporal « Chouchou » en Aureille, del 2 al 16 de agosto

