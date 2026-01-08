RESTAURANT ÉPHÉMÈRE DE LA LOCO

12 rue de la Gleyzette Villefort Lozère

Tarif : 3 – 3 – 5 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-11

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2026-01-11

Voici le menu du restaurant éphémère de Janvier, proposé par Thomas et son équipe !

Au menu dimanche 11 janvier à midi Feuilleté chèvre-épinard Pot-au-Feu Profiteroles au chocolat.

Tarif 20€ et 16€ pour les moins de 16 ans. Réservation obligatoire par mail contact@loco48.fr !

12 rue de la Gleyzette Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 45 05 35 70 contact@loco48.fr

English :

Here’s the menu for January’s ephemeral restaurant, proposed by Thomas and his team!

Menu Sunday, January 11, noon: Feuilleté chèvre-épinard Pot-au-Feu Profiteroles au chocolat.

Price: 20? and 16? for children under 16. Reservations required by e-mail: contact@loco48.fr !

L’événement RESTAURANT ÉPHÉMÈRE DE LA LOCO Villefort a été mis à jour le 2026-01-05 par 48-OT Mont Lozere