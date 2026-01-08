RESTAURANT ÉPHÉMÈRE DE LA LOCO Villefort
RESTAURANT ÉPHÉMÈRE DE LA LOCO Villefort dimanche 11 janvier 2026.
RESTAURANT ÉPHÉMÈRE DE LA LOCO
12 rue de la Gleyzette Villefort Lozère
Voici le menu du restaurant éphémère de Janvier, proposé par Thomas et son équipe !
Au menu dimanche 11 janvier à midi Feuilleté chèvre-épinard Pot-au-Feu Profiteroles au chocolat.
Tarif 20€ et 16€ pour les moins de 16 ans. Réservation obligatoire par mail contact@loco48.fr !
12 rue de la Gleyzette Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 45 05 35 70 contact@loco48.fr
English :
Here’s the menu for January’s ephemeral restaurant, proposed by Thomas and his team!
Menu Sunday, January 11, noon: Feuilleté chèvre-épinard Pot-au-Feu Profiteroles au chocolat.
Price: 20? and 16? for children under 16. Reservations required by e-mail: contact@loco48.fr !
