RESTAURANT ÉPHÉMÈRE DE LA LOCO Villefort

RESTAURANT ÉPHÉMÈRE DE LA LOCO

12 rue de la Gleyzette Villefort Lozère

Tarif : 5 – 5 – 25 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 12:00:00

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

Plus que quelques jours pour vous inscrire au resto éphémère de la Loco-Motive 48 ! Nous vous donnons rendez-vous dimanche 22 février 2026 à partir de midi. Tarif 25 € le menu (Amuse-bouche, Mille-feuille de céleri, truite, koji fumé, Chevreuil, purée de panais, endive, pomme, Trou normand, Tarte au chuc et chicorée

Réservation obligatoire par mail contact@loco48.fr

Les places sont limitées,

12 rue de la Gleyzette Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 45 05 35 70 contact@loco48.fr

English :

Only a few days left to register for the Loco-Motive 48 short-lived restaurant! We look forward to seeing you on Sunday, February 22, 2026, from midday. Price: 25? for the menu (Amuse-bouche, Mille-feuille de céleri, truite, koji fumé, Chevreuil, purée de panais, endive, pomme, Trou normand, Tarte au chuc et chicorée, etc.)

Reservations required by e-mail: contact@loco48.fr

Places are limited,

