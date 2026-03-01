RESTAURANT ÉPHÉMÈRE DE LA LOCO Villefort

RESTAURANT ÉPHÉMÈRE DE LA LOCO

Pour ce 3eme restaurant éphémère de l’année 2026, nous avons le plaisir d’accueillir Hind et Boris, qui vous proposeront un menu qui nous fera voyager jusqu’au Maroc…

Réservation obligatoire par mail contact@loco48.fr

Les places sont limitées,

Une fois par mois, le café associatif La Loco se transforme en restaurant éphémère, organisé par une équipe de bénévoles.

Un moment convivial et gourmand où chaque repas est une invitation au voyage… et dont l’intégralité des recettes est reversée à l’association.

12 rue de la Gleyzette Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 45 05 35 70 contact@loco48.fr

English :

For this 3rd ephemeral restaurant of the year 2026, we are delighted to welcome Hind and Boris, who will propose a menu that will take us on a journey to Morocco…

Reservations required by e-mail: contact@loco48.fr

Places are limited,

