Restaurant Éphémère du Domaine de l’Abbaye de Maizières Route de Chagny Saint-Loup-Géanges

Saint-Loup-Géanges

Restaurant Éphémère du Domaine de l’Abbaye de Maizières

Route de Chagny Domaine de l’Abbaye de Maizières Saint-Loup-Géanges Saône-et-Loire

Tarif : 65 – 65 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 19:00:00

fin : 2026-05-21 23:59:00

Date(s) :

2026-05-21

La deuxième édition du restaurant éphémère s’installe le temps d’une soirée dans les caves historiques du Domaine de l’Abbaye de Maizières. Dans ce lieu chargé d’histoire, les convives sont invités à vivre une expérience gastronomique unique, où chaque plat met à l’honneur les produits biologiques de la ferme du domaine. Entre authenticité du terroir et cuisine soignée, cette soirée propose une immersion conviviale et raffinée au cœur du patrimoine .

Route de Chagny Domaine de l’Abbaye de Maizières Saint-Loup-Géanges 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 44 11 87 contact@domainedemaizieres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Restaurant Éphémère du Domaine de l’Abbaye de Maizières

L’événement Restaurant Éphémère du Domaine de l’Abbaye de Maizières Saint-Loup-Géanges a été mis à jour le 2026-04-25 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)