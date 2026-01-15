Restaurant éphémère Le Felsbourg Fin Avril 2026

21 avenue du Général de Gaulle Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-16 12:00:00

fin : 2026-04-23 13:00:00

Date(s) :

2026-04-16 2026-04-23

Le Felsbourg vous ouvre les portes de son restaurant éphémère ! Découvrez le menu

– Amuse-bouche

– Cordon-bleu de volaille sauce crème, écrasé de pommes de terre à l’ail et thym.

– Tiramisu fruits exotiques

Sur réservation uniquement. Places limitées.

Tarif 18, 50 € (hors boissons)

Paiement par carte bancaire ou espèces uniquement.

Arrivée de 12 h à 13 h.

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21 avenue du Général de Gaulle Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 48 23 27 dre@adapeipapillonsblancs.alsace

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English :

L’événement Restaurant éphémère Le Felsbourg Fin Avril 2026 Mutzig a été mis à jour le 2026-03-13 par Ville de Mutzig