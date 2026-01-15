Restaurant éphémère Le Felsbourg Fin Avril 2026 Mutzig
Restaurant éphémère Le Felsbourg Fin Avril 2026 Mutzig jeudi 16 avril 2026.
Restaurant éphémère Le Felsbourg Fin Avril 2026
21 avenue du Général de Gaulle Mutzig Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-04-16 12:00:00
fin : 2026-04-23 13:00:00
Date(s) :
2026-04-16 2026-04-23
Le Felsbourg vous ouvre les portes de son restaurant éphémère ! Découvrez le menu
– Amuse-bouche
– Cordon-bleu de volaille sauce crème, écrasé de pommes de terre à l’ail et thym.
– Tiramisu fruits exotiques
Sur réservation uniquement. Places limitées.
Tarif 18, 50 € (hors boissons)
Paiement par carte bancaire ou espèces uniquement.
Arrivée de 12 h à 13 h.
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21 avenue du Général de Gaulle Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 48 23 27 dre@adapeipapillonsblancs.alsace
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L’événement Restaurant éphémère Le Felsbourg Fin Avril 2026 Mutzig a été mis à jour le 2026-03-13 par Ville de Mutzig