Restaurant éphémère Le Felsbourg Janvier 2026

21 avenue du Général de Gaulle Mutzig Bas-Rhin

Début : Jeudi 2026-01-22 12:00:00

fin : 2026-01-22 13:00:00

Date(s) :

2026-01-22 2026-01-29

Le restaurant éphémère ouvre ses portes au public et propose un menu unique composé d’une entrée, d’un plat et d’un dessert.

Le restaurant éphémère Le Felsbourg vous ouvre ses portes !

Au menu

– Velouté Dubarry, tuile croustillante aux herbes et oignons frits

– Suprême de volaille Gaston Gerard, pommes dauphine maison et légumes rôtis

– Entremet caramel, pommes fondantes et biscuit à la noix

Sur réservation Places limitées.

Paiement par espèces ou carte bancaire.

Arrivée de 12 h à 13 h. .

21 avenue du Général de Gaulle Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 48 23 27 dre@adapeipapillonsblancs.alsace

English :

The ephemeral restaurant opens its doors to the public, offering a unique menu comprising a starter, main course and dessert.

