Restaurant éphémère Le Felsbourg Janvier 2026
21 avenue du Général de Gaulle Mutzig Bas-Rhin
Début : Jeudi 2026-01-22 12:00:00
fin : 2026-01-22 13:00:00
Date(s) :
2026-01-22 2026-01-29
Le restaurant éphémère ouvre ses portes au public et propose un menu unique composé d’une entrée, d’un plat et d’un dessert.
Le restaurant éphémère Le Felsbourg vous ouvre ses portes !
Au menu
– Velouté Dubarry, tuile croustillante aux herbes et oignons frits
– Suprême de volaille Gaston Gerard, pommes dauphine maison et légumes rôtis
– Entremet caramel, pommes fondantes et biscuit à la noix
Sur réservation Places limitées.
Paiement par espèces ou carte bancaire.
Arrivée de 12 h à 13 h. .
21 avenue du Général de Gaulle Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 48 23 27 dre@adapeipapillonsblancs.alsace
English :
The ephemeral restaurant opens its doors to the public, offering a unique menu comprising a starter, main course and dessert.
