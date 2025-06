Restaurant éphémère Le Felsbourg Juin/juillet 2025 Mutzig 26 juin 2025 12:00

Bas-Rhin

Restaurant éphémère Le Felsbourg Juin/juillet 2025 21 avenue du Général de Gaulle Mutzig Bas-Rhin

Début : Mercredi 2025-06-26 12:00:00

fin : 2025-07-02 13:00:00

2025-06-26

2025-07-02

2025-07-03

2025-07-04

Le restaurant éphémère ouvre ses portes au public et propose un menu unique composé d’une entrée, d’un plat et d’un dessert.

Le restaurant éphémère « Le Felsbourg » vous ouvre ses portes !

Au menu :

– Tomate farcie de fromage frais au basilic et jambon cru

– Escalope milanaise, condiment roquette, spaghetti balsamique et légumes glacés

– Entremet choco blanc, fraises et compotée de rhubarbe

Sur réservation Places limitées.

Paiement par espèces ou carte bancaire.

Arrivée de 12 h à 13 h. .

21 avenue du Général de Gaulle

Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 48 23 27 dre@adapeipapillonsblancs.alsace

English :

The ephemeral restaurant opens its doors to the public, offering a unique menu comprising a starter, main course and dessert.

German :

Das vorübergehende Restaurant öffnet seine Türen für die Öffentlichkeit und bietet ein einheitliches Menü, das aus einer Vorspeise, einem Hauptgericht und einem Dessert besteht.

Italiano :

Il ristorante temporaneo apre le sue porte al pubblico e offre un menu unico che comprende un antipasto, un piatto principale e un dessert.

Espanol :

El restaurante temporal abre sus puertas al público y ofrece un menú único compuesto por un entrante, un plato principal y un postre.

