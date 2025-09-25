Restaurant éphémère Le Felsbourg Septembre/octobre 2025 Mutzig

Restaurant éphémère Le Felsbourg Septembre/octobre 2025

21 avenue du Général de Gaulle Mutzig Bas-Rhin

Début : Jeudi 2025-09-25 12:00:00

fin : 2025-10-02 13:00:00

2025-09-25 2025-10-02

Un restaurant éphémère avec un menu unique !

Le Felsbourg vous ouvre les portes de son restaurant éphémère.

AU MENU

– Betteraves cotta parfumées au wasabi

– Poisson soufflé sur choucroute, pommes vapeur et sauce parfumée au lard

– Tarte Bourdaloue sauce choco

Places limitées.

Arrivée de 12 h à 13 h.

Paiement en espèces ou carte bancaire. .

21 avenue du Général de Gaulle Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 48 23 27 dre@adapeipapillonsblancs.alsace

English :

An ephemeral restaurant with a unique menu!

German :

Ein vorübergehendes Restaurant mit einem einzigartigen Menü!

Italiano :

Un ristorante temporaneo con un menu unico!

Espanol :

Un restaurante temporal con un menú único

