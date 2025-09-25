Restaurant éphémère Le Felsbourg Septembre/octobre 2025 Mutzig
Restaurant éphémère Le Felsbourg Septembre/octobre 2025 Mutzig jeudi 25 septembre 2025.
Restaurant éphémère Le Felsbourg Septembre/octobre 2025
21 avenue du Général de Gaulle Mutzig Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2025-09-25 12:00:00
fin : 2025-10-02 13:00:00
Date(s) :
2025-09-25 2025-10-02
Un restaurant éphémère avec un menu unique !
Le Felsbourg vous ouvre les portes de son restaurant éphémère.
AU MENU
– Betteraves cotta parfumées au wasabi
– Poisson soufflé sur choucroute, pommes vapeur et sauce parfumée au lard
– Tarte Bourdaloue sauce choco
Places limitées.
Arrivée de 12 h à 13 h.
Paiement en espèces ou carte bancaire. .
21 avenue du Général de Gaulle Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 48 23 27 dre@adapeipapillonsblancs.alsace
English :
An ephemeral restaurant with a unique menu!
German :
Ein vorübergehendes Restaurant mit einem einzigartigen Menü!
Italiano :
Un ristorante temporaneo con un menu unico!
Espanol :
Un restaurante temporal con un menú único
L’événement Restaurant éphémère Le Felsbourg Septembre/octobre 2025 Mutzig a été mis à jour le 2025-08-27 par Ville de Mutzig