Restaurant La Brucelière | Menu de la Saint Sylvestre, Place de la Capelle Issigeac

Restaurant La Brucelière | Menu de la Saint Sylvestre

Place de la Capelle La Brucelière Issigeac Dordogne

Tarif : 105 – 105 – 105 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Venez déguster notre menu du réveillon du nouvel an !

Sur réservation.

Menu en cliquant sur Plus d’informations . .

Place de la Capelle La Brucelière Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 73 89 61 bruceliere@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Restaurant La Brucelière | Menu de la Saint Sylvestre

L’événement Restaurant La Brucelière | Menu de la Saint Sylvestre Issigeac a été mis à jour le 2025-12-21 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides