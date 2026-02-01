Restaurant La Source Menu de la Saint-Valentin 2026 Port de Plaisance Pornic

Restaurant La Source Menu de la Saint-Valentin 2026

Port de Plaisance La Noéveillard Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 19:00:00

fin : 2026-02-14 20:30:00

Date(s) :

2026-02-13 2026-02-14 2026-02-15

Réservez votre soirée de la Saint-Valentin au restaurant La Source, situé à la Thalasso de Pornic, offrant une vue imprénable et dégagée sur la plage de la Source.

Menu Saint-Valentin

Face à la mer, célébrez la Saint-Valentin autour de leur menu

Homard, Passion & Safran…

❤ ❤ ❤

Entrée

Bao de homard breton au safran et passion

—



Plat

Homard breton rôti à la passion, beurre blanc safané et arancini

—

Dessert

Douceur au chocolat Araguani 72% et passion, coeur coulant safrané

❤ ❤ ❤

Une parenthèse gourmande où la passion s’écrit,

le temps se suspend… et l’instant se partage. .

Port de Plaisance La Noéveillard Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 68 16 info.resa@thalassopornic.com

English :

Book your Valentine’s Day evening at La Source restaurant, located at the Thalasso de Pornic, offering a breathtaking, unobstructed view of La Source beach.

