Restaurant La Source Menu de la Saint-Valentin 2026 Port de Plaisance Pornic
Restaurant La Source Menu de la Saint-Valentin 2026 Port de Plaisance Pornic vendredi 13 février 2026.
Restaurant La Source Menu de la Saint-Valentin 2026
Port de Plaisance La Noéveillard Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 19:00:00
fin : 2026-02-14 20:30:00
Date(s) :
2026-02-13 2026-02-14 2026-02-15
Réservez votre soirée de la Saint-Valentin au restaurant La Source, situé à la Thalasso de Pornic, offrant une vue imprénable et dégagée sur la plage de la Source.
Menu Saint-Valentin
Face à la mer, célébrez la Saint-Valentin autour de leur menu
Homard, Passion & Safran…
❤ ❤ ❤
Entrée
Bao de homard breton au safran et passion
—
Plat
Homard breton rôti à la passion, beurre blanc safané et arancini
—
Dessert
Douceur au chocolat Araguani 72% et passion, coeur coulant safrané
❤ ❤ ❤
Une parenthèse gourmande où la passion s’écrit,
le temps se suspend… et l’instant se partage. .
Port de Plaisance La Noéveillard Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 68 16 info.resa@thalassopornic.com
English :
Book your Valentine’s Day evening at La Source restaurant, located at the Thalasso de Pornic, offering a breathtaking, unobstructed view of La Source beach.
