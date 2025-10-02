Restaurant LAOUEN: Choucroute … Carhaix-Plouguer
Restaurant LAOUEN: Choucroute … Carhaix-Plouguer jeudi 2 octobre 2025.
Restaurant LAOUEN: Choucroute …
Zone de Pont Herbot Carhaix-Plouguer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-02
fin : 2025-10-02
Date(s) :
2025-10-02
Sur réservation, le restaurant Laouen vous propose une choucroute de la « mer » ou à la « viande ». .
Zone de Pont Herbot Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 99 35 35
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Restaurant LAOUEN: Choucroute … Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2025-08-27 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée