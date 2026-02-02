Restaurant Le Bouchon Médiéval | Menu de la Saint-Valentin Déjeuner Le Bouchon Médiéval Issigeac
Le Bouchon Médiéval 41 Grand Rue Issigeac Dordogne
Tarif : 69 – 69 – 69 EUR
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Le Bouchon Médiéval vous propose son menu spécial pour la Saint-Valentin.
Mise en bouche.
Le foie gras de canard et l’esturgeon de Dordogne en terrine
ou
Ravioles de langoustine cuits dans son bouillon, sauce langoustine et petits légumes
Trou périgourdin
Dos de cabillaud tout autour de la noix du Périgord
ou
Filet de bœuf français cuit à la plancha, sauce à la truffe noire de Chez Renée
Rencontre entre le chocolat noir, Caraïbe de Cher Valrona et les agrumes du Lot-et-Garonne
Menu servi le midi. .
Le Bouchon Médiéval 41 Grand Rue Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 46 13 contact@lebouchonmedieval.com
