Restaurant Le Bouchon Médiéval | Menu de la Saint-Valentin Dîner Le Bouchon Médiéval Issigeac

Restaurant Le Bouchon Médiéval | Menu de la Saint-Valentin Dîner

Le Bouchon Médiéval 41 Grand Rue Issigeac Dordogne

Le Bouchon Médiéval vous propose son menu spécial pour la Saint-Valentin.

Mise en bouche.

Le foie gras de canard et l’esturgeon de Dordogne en terrine

Ravioles de langoustine cuits dans son bouillon, sauce langoustine et petits légumes

Trou périgourdin

Filet de bœuf français cuit à la plancha, sauce à la truffe noire de Chez Renée

Rencontre entre le chocolat noir, Caraïbe de Cher Valrona et les agrumes du Lot-et-Garonne

Menu servi le soir. .

+33 5 53 58 46 13 contact@lebouchonmedieval.com

