Restaurant Le Bouchon Médiéval | Menu de la Saint-Valentin Dîner Le Bouchon Médiéval Issigeac

Restaurant Le Bouchon Médiéval | Menu de la Saint-Valentin Dîner
Le Bouchon Médiéval 41 Grand Rue Issigeac Dordogne
Tarif : 79 EUR
Tarif de base plein tarif
Date :
2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Le Bouchon Médiéval vous propose son menu spécial pour la Saint-Valentin.
Mise en bouche.
Le foie gras de canard et l’esturgeon de Dordogne en terrine
Ravioles de langoustine cuits dans son bouillon, sauce langoustine et petits légumes
Trou périgourdin
Filet de bœuf français cuit à la plancha, sauce à la truffe noire de Chez Renée
Rencontre entre le chocolat noir, Caraïbe de Cher Valrona et les agrumes du Lot-et-Garonne
Menu servi le soir. .
Le Bouchon Médiéval 41 Grand Rue Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 46 13 contact@lebouchonmedieval.com
