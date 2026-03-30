Restaurant Le Bouchon Médiéval | Menu de Pâques Midi Le Bouchon Médiéval Issigeac
Restaurant Le Bouchon Médiéval | Menu de Pâques Midi Le Bouchon Médiéval Issigeac dimanche 5 avril 2026.
Restaurant Le Bouchon Médiéval | Menu de Pâques Midi
Le Bouchon Médiéval 41 Grand Rue Issigeac Dordogne
Tarif : 65 – 65 – 65 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Pour Pâques, notre équipe vous invite à vivre un moment de partage et de gourmandise. Inspirés par la tradition, mais guidés par notre créativité, nous avons imaginé des plats surprenants, savoureux et réconfortants, à déguster en toute convivialité. Laissez-vous porter par la magie du printemps et le plaisir d’un bon repas.
Le Bouchon Médiéval vous propose son menu
– Tartare de saumon et avocat
– Duo d’asperges vertes et blanches, œuf parfait et tomme des croquants
ou
– Terrine de fois gras de canard, pain aux noisettes de Boisse
– Carré d’agneau rôti au thym et miel, polenta grillée
ou
– Dos de cabillaud, mousseline de petits pois, fèves et émulsion au yuzu
– Rencontre entre les premières fraises du Lot-et-Garonne et la pistache
– Mignardises
Sur réservation uniquement. .
Le Bouchon Médiéval 41 Grand Rue Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 46 13 contact@lebouchonmedieval.com
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English : Restaurant Le Bouchon Médiéval | Menu de Pâques Midi
L’événement Restaurant Le Bouchon Médiéval | Menu de Pâques Midi Issigeac a été mis à jour le 2026-03-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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