Restaurant Le Chalet de Paul Repas de la Saint Valentin 30 le bourg Gimel-les-Cascades samedi 14 février 2026.
30 le bourg 30 Le Bourg Gimel-les-Cascades Corrèze
Tarif : – –
Menu Cocktail des amoureux Petits fours Cassolette de Saint Jacques fondu de poireau Mijoté de veau aux morilles, purée de céleri et pomme de terre Dessert des amoureux Tarif 49.50 € – .
30 le bourg 30 Le Bourg Gimel-les-Cascades 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 14 44
