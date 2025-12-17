Restaurant Le Mirabeau Réveillon de la Saint-Sylvestre Restaurant Le Mirabeau Aix-en-Provence
Restaurant Le Mirabeau Réveillon de la Saint-Sylvestre Restaurant Le Mirabeau Aix-en-Provence mercredi 31 décembre 2025.
Restaurant Le Mirabeau Réveillon de la Saint-Sylvestre
Mercredi 31 décembre 2025. Restaurant Le Mirabeau 33 Cours Mirabeau Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 140 – 140 – 140 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Pour célébrer la Saint-Sylvestre, Le Mirabeau propose un menu festif imaginé pour accompagner cette soirée d’exception. Dans une atmosphère chaleureuse, profitez d’une succession de plats raffinés, pensée pour offrir un moment gourmand
.
Restaurant Le Mirabeau 33 Cours Mirabeau Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
To celebrate New Year?s Eve, Le Mirabeau offers a festive menu designed to accompany this exceptional evening. In a warm atmosphere, enjoy a succession of refined dishes, designed to offer a gourmet moment
L’événement Restaurant Le Mirabeau Réveillon de la Saint-Sylvestre Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-12-15 par Office de Tourisme d’Aix en Provence