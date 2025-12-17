Restaurant Le Mirabeau Réveillon de la Saint-Sylvestre Restaurant Le Mirabeau Aix-en-Provence

Restaurant Le Mirabeau Réveillon de la Saint-Sylvestre

Mercredi 31 décembre 2025. Restaurant Le Mirabeau 33 Cours Mirabeau Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 140 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Pour célébrer la Saint-Sylvestre, Le Mirabeau propose un menu festif imaginé pour accompagner cette soirée d’exception. Dans une atmosphère chaleureuse, profitez d’une succession de plats raffinés, pensée pour offrir un moment gourmand

.

Restaurant Le Mirabeau 33 Cours Mirabeau Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

To celebrate New Year?s Eve, Le Mirabeau offers a festive menu designed to accompany this exceptional evening. In a warm atmosphere, enjoy a succession of refined dishes, designed to offer a gourmet moment

