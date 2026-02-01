Restaurant Le Pêcheur de Lune Repas Saint Valentin Restaurant Le Pêcheur de Lune Corrèze

Restaurant Le Pêcheur de Lune Repas Saint Valentin

Restaurant Le Pêcheur de Lune Place de la Mairie Corrèze Corrèze

Début : 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14

2026-02-14 2026-02-15

Menu Amuse bouche Saint Jacques fraîches à la fondue de poireaux ou Terrine marbré de foie de canard à la truffe d’été Filet d’omble chevalier sauce au beurre blanc citronné accompagné de carottes fanes et d’une poêlée de légumes ou Filet de boeuf race Aubrac accompagné de millassou et d’une poêlée de légumes Trilogie brochettes de fruits, crème brulée, mousse au chocolat Tarifs Entrée + Plat ou Plat Dessert 32 € et Entrée, Plat et Desssert 38 € .

