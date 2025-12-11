Restaurant Le Petit Périgord | Menu de fin d’Année & Nouvel An Le Petit Périgord Eymet
Restaurant Le Petit Périgord | Menu de fin d’Année & Nouvel An Le Petit Périgord Eymet mercredi 31 décembre 2025.
Le Petit Périgord 41 Place Gambetta Eymet Dordogne
Tarif : 65 – 65 – 65 EUR
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31
2025-12-31
Le restaurant Le Petit Périgord vous propose un menu de réveillon pour les fêtes de fin d’année.
Au menu
– Soupe Champenoise
– Amuse-bouche maison
– Entrées foie gras de canard, chutney de figue ou Noix de Saint-Jacques, sauce vanille
– Plats Tournedos Rossini de canard ou Filet de cabillaud, foie gras poêlé
– Dessert Assortiment Or et Minuit
– Café ou thé inclus
Sur réservation. .
Le Petit Périgord 41 Place Gambetta Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 70 24
