Restaurant Le Petit Périgord | Menu de fin d’Année & Nouvel An Le Petit Périgord Eymet

Restaurant Le Petit Périgord | Menu de fin d’Année & Nouvel An

Le Petit Périgord 41 Place Gambetta Eymet Dordogne

Tarif : 65 – 65 – 65 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Le restaurant Le Petit Périgord vous propose un menu de réveillon pour les fêtes de fin d’année.

Au menu

– Soupe Champenoise

– Amuse-bouche maison

– Entrées foie gras de canard, chutney de figue ou Noix de Saint-Jacques, sauce vanille

– Plats Tournedos Rossini de canard ou Filet de cabillaud, foie gras poêlé

– Dessert Assortiment Or et Minuit

– Café ou thé inclus

Sur réservation. .

Le Petit Périgord 41 Place Gambetta Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 70 24

English : Restaurant Le Petit Périgord | Menu de fin d’Année & Nouvel An

L’événement Restaurant Le Petit Périgord | Menu de fin d’Année & Nouvel An Eymet a été mis à jour le 2025-12-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides