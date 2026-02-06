Restaurant Le Prieuré Repas de la Saint Valentin Corrèze

Restaurant Le Prieuré Repas de la Saint Valentin

Menu Amuse-bouche Foie gras mi-cuit au Banyuls, chutney d’oignons, tuile dentelle aux épices ou Ceviche de Saint-Jacques, vinaigrette au citron vert et truffe noire d’hiver Demi magret de canard rôti, mousseline de carottes, petits légumes verts et jus de canard cordé ou Filet de lieu jaune, émulsion de jeunes pousses d’épinards, écrasé de pomme de terre et bisque de corail Douceur au chocolat noir avec un praliné maison à la pistache Tarif 70 € .

11 Rue Saint Martial Corrèze 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 97 22 leprieurecorreze@gmail.com

