Restaurant Le Saint Clèment Repas Saint Valentin Restaurant Le Saint Clément Saint-Clément

Restaurant Le Saint Clèment Repas Saint Valentin

Restaurant Le Saint Clément 2 Place de la Liberté Saint-Clément Corrèze

Tarif : – – 47 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Menu Amuses bouche de bienvenue Gambas pêlées, crème infusée à l’ail, duxcelle de topinambours, dentelle croustillante à l’ncre de seiche, purée de fèves et butternut rôti ou Pressé de foie gras mi-cuit et tête de veau, streusel noisette et pommes confites, condiment betterave et mique poêlée Pavé de bar sauvage, sauce vierge à la coriandre fraîche, petit épeautre et légumes de saison ou Duo de veau médaillon rôti, jus de viande crèmeux aux morilles, nem croustillnte ris de veau, purée crèmeuse et légumes de saison Le chocolat tarte crèmeuse (70% de cacao) praliné noisette, crèmeux caramel et ganche paradis ou La passion carpaccio d’ananas, tartare de mangue crèmeux exotique et nougat glacé aux parfums de passion Tarif 47 € – .

Restaurant Le Saint Clément 2 Place de la Liberté Saint-Clément 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 20 71 61 delbossandrine81@gmail.com

