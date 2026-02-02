Restaurant L’Epicurieux Repas Saint Valentin

8 rue du Puy de L'Herene, Bar, Corrèze

Tarif : – – 52 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : 2026-02-14

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Menu Amuse bouche Raviole de Saint Jacques de la baie de St Brieuc, crème de corail, écume safranée et noisettes torréfiées Quasi de veau limousin rôti au beurre, truffe noire du Périgord, mousseline de chou fleur à la vanille de Madagascar, millefeille de pomme de terre, jus réduit Entremets des amoureux au chocolat Dulay, coeur passion et croquant pécan Assiette de fromages en supplèment (8€) Tarif 52 € – .

8 rue du Puy de L’Herene 8 Rue du Puy de l’Herene Bar 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 20 20 02

