Restaurant O P’Tits Oignons Repas de la St Valentin Tulle

Restaurant O P'Tits Oignons Repas de la St Valentin

8 Place Clèment Simon Tulle Corrèze

Tarif : – – 38 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : 2026-02-14

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Menu Boisson de cupidon et mise en bouche Gourmandise de ris de veau et crémeux de patate douce ou Tartare de Saint Jacques et saumon frais aux agrumes Pavé de sandre sauce au beurre blanc ou Mignon de veau aux girolles Douceur vanille, framboise et coquelicot ou croustillant au chocolat et praliné cacahuetes Prix menu complet 38 € .

8 Place Clèment Simon Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 40 98 65

English : Restaurant O P’Tits Oignons Repas de la St Valentin

