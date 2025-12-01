Restaurant Tandem Réveillon de la Saint-Sylvestre Tandem Aix-en-Provence

Restaurant Tandem Réveillon de la Saint-Sylvestre

Mercredi 31 décembre 2025 à partir de 19h. Tandem 43 forum des Cardeurs Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 78 – 78 – 78 EUR

Début : 2025-12-31 19:00:00

fin : 2025-12-31

2025-12-31

Dîner du nouvel an festif avec ambiance musicale.

Tandem 43 forum des Cardeurs Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 59 64 77 33 fan2tandem.aix@gmail.com

English :

Festive New Year’s Eve dinner with musical entertainment.

L'événement Restaurant Tandem Réveillon de la Saint-Sylvestre Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-12-12