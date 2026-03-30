Restaurant Walnut Bistro | Menu de Pâques Walnut Bistro Eymet

Restaurant Walnut Bistro | Menu de Pâques

Walnut Bistro 41 Boulevard National Eymet Dordogne

Tarif : 52 – 52 – 52 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Le week-end de Pâques approche à grands pas, et nous sommes ravis que vous nous rejoigniez chez Walnut pour une célébration riche en saveurs ! N’hésitez pas à réserver votre repas spécial du dimanche de Pâques, avec vos favoris du printemps.

Au menu

– Soupe aux pois et à la menthe

– Asperges, œuf poché, yuzu hollandaise

– Poitrine d’agneau roulée, pommes de terre au citron, carottes glacées au miel, jus, sauce à la menthe

ou

– Porchetta, pommes de terre au citron, carottes glacées au miel, jus, compote de pommes

– Crumble aux pommes et bourbon

ou

– Mousse au chocolat

Ne tardez pas—réservez votre repas de dimanche de Pâques maintenant ! .

Walnut Bistro 41 Boulevard National Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 24 03 68

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English : Restaurant Walnut Bistro | Menu de Pâques

L’événement Restaurant Walnut Bistro | Menu de Pâques Eymet a été mis à jour le 2026-03-26 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides