Restaurant Walnut Bistro | Menu de Pâques Walnut Bistro Eymet
Restaurant Walnut Bistro | Menu de Pâques Walnut Bistro Eymet dimanche 5 avril 2026.
Restaurant Walnut Bistro | Menu de Pâques
Walnut Bistro 41 Boulevard National Eymet Dordogne
Tarif : 52 – 52 – 52 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Le week-end de Pâques approche à grands pas, et nous sommes ravis que vous nous rejoigniez chez Walnut pour une célébration riche en saveurs ! N’hésitez pas à réserver votre repas spécial du dimanche de Pâques, avec vos favoris du printemps.
Au menu
– Soupe aux pois et à la menthe
– Asperges, œuf poché, yuzu hollandaise
– Poitrine d’agneau roulée, pommes de terre au citron, carottes glacées au miel, jus, sauce à la menthe
ou
– Porchetta, pommes de terre au citron, carottes glacées au miel, jus, compote de pommes
– Crumble aux pommes et bourbon
ou
– Mousse au chocolat
Ne tardez pas—réservez votre repas de dimanche de Pâques maintenant ! .
Walnut Bistro 41 Boulevard National Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 24 03 68
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Restaurant Walnut Bistro | Menu de Pâques
L’événement Restaurant Walnut Bistro | Menu de Pâques Eymet a été mis à jour le 2026-03-26 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
À voir aussi à Eymet (Dordogne)
- Histoires sonores et musicales Bibliothèque Eymet 1 avril 2026
- Quiz bilingue Café de Paris Eymet 1 avril 2026
- Atelier couture Moulin d’Eymet Eymet 1 avril 2026
- Atelier écriture Bibliothèque Eymet 2 avril 2026
- One man show | Matthieu Nina En bas de l’échelle L’Éden Eymet 3 avril 2026