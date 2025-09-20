Restauration-conservation de bois doré et polychrome: démonstrations de savoir-faire. L’Atelier du Doreur-A l’Origine 123 rue de Famars 59300 Valenciennes Valenciennes

gratuit

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’Atelier du Doreur et l’atelier A l’Origine, doreurs ornemanistes à Valenciennes, travaillent en conservation-restauration de votre Patrimoine. Ils vous accueilleront dans leur atelier, aborderont les différentes facettes de leur métier, les étapes du processus de la restauration, la dorure à la feuille d’or, et proposeront des démonstrations de leur savoir-faire.

www.atelier-alorigine.com mail: alorigine.pro@gmail.com +33613170863

www.atelierdudoreur.com mail: latelierdudoreur@cegetel.net +33622362661

Journées européennes du patrimoine 2025

Marez Sylvie