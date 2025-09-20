Restauration de la basilique Saint-Maurice : le chantier de demain Basilique Saint-Maurice Épinal

Restauration de la basilique Saint-Maurice : le chantier de demain 20 et 21 septembre Basilique Saint-Maurice Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:30:00 – 2025-09-20T11:50:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T15:50:00

L’année 2025 marque le démarrage du plus important chantier de restauration que la basilique Saint-Maurice ait connu depuis son classement, en 1846, parmi les monuments historiques. Venez découvrir, en 20 minutes, le chantier de demain !

Basilique Saint-Maurice Place Saint-Goery, 88000 Épinal Épinal 88000 Vosges Grand Est La basilique Saint-Maurice d’Épinal est un édifice catholique situé dans la commune d’Épinal. Elle a été construite, dans son état actuel, entre les XIᵉ et XIIIᵉ siècles et dépend du diocèse de Saint-Dié.

Au milieu du XIᵉ siècle, une nouvelle église romane fut élevée et consacrée par le pape lorrain Léon IX. Les murs de la nef datent toujours de cette époque, mais des bas-côtés y furent ajoutés au XIIIᵉ siècle. C’est également à cette période que le chœur fut reconstruit, qu’un portail ouvrant sur la ville fut bâti dans le mur nord de la nef, et que celle-ci fut couverte de voûtes.

Classée au titre des monuments historiques en 1846, elle a été consacrée basilique mineure en 1933. Ce lieu constitue une étape importante du pèlerinage aux reliques de saint Goëry.

© Gilles ANDRÉ – REGION GRAND EST – Inventaire Général