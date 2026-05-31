Restauration de l’église de Fontain, Église de Fontain, Fontain

Restauration de l’église de Fontain 19 et 20 septembre Église de Fontain Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

L’événement se déclinera à la fois sous forme de visite guidée et d’exposé. L’animation sera assurée par un.e ou plusieurs artisan.e.s participant à la rénovation qui pourront ainsi présenter la restauration effectuée et les techniques mises en oeuvre.

Église de Fontain Place de l’église, 25660 Fontain Fontain 25660 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 0749436721 https://fontain.fr L’église Saint Pierre de Fontain a été construite de 1758 à 1770 sous la direction de l’architecte J.-C. Colombot (1719-1782). Les décorations en bois et stucs polychromes sont représentatives l’oeuvre des Marca (stucateurs italiens).

L’église abrite une importante collection d’éléments mobiliers remarquables majoritairement protégés au titre des objets monuments historiques. Une campagne de restauration est en cours. La visite guidée permet de mettre en valeur les techniques de restauration mises en oeuvre (stucs, peinture, mobilier, tableaux). Parking adjacent.

L’événement se déclinera à la fois sous forme de visite guidée et d’exposé. L’animation sera assurée par un.e ou plusieurs artisan.e.s participant à la rénovation qui pourront ainsi présenter la et…

© Anne-Marie Aebischer