Restauration de tourbières 1 an après Belloy-sur-Somme Belloy-sur-Somme

Belloy-sur-Somme Somme
Gratuit
Début : 2025-11-15 10:00:00
fin : 2025-11-15 12:00:00
2025-11-15
Venez découvrir les travaux de réhabilitation de la tourbière de Belloy-sur-Somme initiés en 2024 dans le cadre du programme européen LIFE Anthropofens.
Samedi 15 novembre de 10h à 12h RDV stade Belloy-sur-Somme
Sortie nature organisée par le Conservatoire d’Espaces Naturels des Hauts-de-France
A partir de 8 ans prévoir bottes, jumelles et appareil photo
Inscription obligatoire auprès de la Maison du Tourisme Nièvre & Somme 0 .
Belloy-sur-Somme 80310 Somme Hauts-de-France +33 3 22 51 46 85
