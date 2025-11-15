Restauration de tourbières 1 an après Belloy-sur-Somme

Belloy-sur-Somme Somme

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-15 12:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Venez découvrir les travaux de réhabilitation de la tourbière de Belloy-sur-Somme initiés en 2024 dans le cadre du programme européen LIFE Anthropofens.

Samedi 15 novembre de 10h à 12h RDV stade Belloy-sur-Somme

Sortie nature organisée par le Conservatoire d’Espaces Naturels des Hauts-de-France

A partir de 8 ans prévoir bottes, jumelles et appareil photo

Inscription obligatoire auprès de la Maison du Tourisme Nièvre & Somme 0 .

Belloy-sur-Somme 80310 Somme Hauts-de-France +33 3 22 51 46 85

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Restauration de tourbières 1 an après Belloy-sur-Somme Belloy-sur-Somme a été mis à jour le 2025-04-25 par SIM Hauts-de-France Maison du Tourisme Nièvre & Somme