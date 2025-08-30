Restauration des mares du Jardin jan Le Croisic

Restauration des mares du Jardin jan Le Croisic samedi 30 août 2025.

Restauration des mares du Jardin jan

Jardin Jan Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-30 14:30:00

fin : 2025-08-30 17:30:00

Date(s) :

2025-08-30

Le CPIE Loire Océane invite les habitants à participer à une action concrète en faveur de la biodiversité la restauration de mares du Jardin Jan, au Croisic.

Cette initiative vise à redonner vie à des habitats essentiels pour la faune et la flore locales. Autrefois lieux de vie pour des espèces comme les crapauds communs et les tritons palmés, les deux petites mares et la noue du Jardin Jan se sont progressivement comblées au fil des années, étouffées par l’accumulation de feuilles mortes, de vase et le développement de la végétation arborée. Aujourd’hui, ces milieux ont besoin d’une intervention humaine pour retrouver une zone en eau plus importante et un ensoleillement suffisant, conditions indispensables au retour d’un écosystème florissant.

Le programme de cette journée participative consistera à curer les mares, en retirant la vase et les débris accumulés. Cette action se déroulera dans une ambiance conviviale, propice à l’échange et à la découverte des enjeux écologiques du chantier.

Prévoir une tenue adaptée (bottes et gants de jardinage). Si vous en avez, n’hésitez pas à apporter vos propres outils (bêches, pelles et brouettes) ; merci de nous le signaler lors de votre inscription. Quelques outils et gants seront également mis à disposition sur place.

Inscription conseillée sur https://www.cpie-loireoceane.com/ .

Jardin Jan Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 45 35 96 contact@cpie-loireoceane.com

L’événement Restauration des mares du Jardin jan Le Croisic a été mis à jour le 2025-08-06 par ADT44