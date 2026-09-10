Restauration des vitraux de la Chapelle Notre-Dame-de-Bonne-Conduite, Chapelle Notre Dame de Bonne Conduite, Ruy-Montceau

Informations pratiques

Restauration des vitraux de la Chapelle Notre-Dame-de-Bonne-Conduite Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Chapelle Notre Dame de Bonne Conduite Isère

10 euros pour la visite guidée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Après la restauration complète du bâtiment en 2020, cette année marque l’aboutissement de notre projet avec la dernière étape des travaux : les vitraux.

Il y a encore quelques mois, seul un vitrail ornait la chapelle, accompagné de quelques précieux fragments conservés dans un carton. Aujourd’hui, la lumière traverse de nouveau toutes les baies de l’édifice grâce à un travail exceptionnel mêlant histoire et création.

Ce sont au total 7 vitraux qui s’offrent désormais à la découverte, fruits de différents savoir-faire :

• Restauration de l’unique vitrail existant

• Réassemblage minutieux des anciens morceaux

• Reproduction de modèles d’époque

• Création de 2 vitraux inédits

Au programme de la jurnée :

• Rencontre avec l’artisan : Le Maître verrier Didier Cottier (atelier Ombre-Jaille), artisan de cette renaissance, sera présent de 10h à 12h et de 14h à 17h vous présenter son travail et sa passion.

• Visite guidée : L’histoire et les secrets de la chapelle vous seront dévoilés lors d’une visite commentée de 15h à 16h par les guides de notre association.

Chapelle Notre Dame de Bonne Conduite Chemin du Calvaire 38300 Ruy-Montceau Ruy-Montceau 38300 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 06 30 02 13 43 https://lesgodas.fr/ https://www.facebook.com/profile.php?id=61554843719197&locale=fr_FR Chapelle votive édifiée sur un point élevé, à l’écart du village. Cette chapelle du XVIIe siècle succède, selon la légende, à un oratoire édifié par un chevalier de retour de Terre Sainte. Parking à proximité de la Chapelle

Après la restauration complète du bâtiment en 2020, cette année marque l’aboutissement de notre projet avec la dernière étape des travaux : les vitraux.

©Les Godas