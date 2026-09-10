Restauration du château de Berzy-le-Sec : ateliers découverte, château de Berzy-le-Sec, Bernoy-le-Château

Informations pratiques

Restauration du château de Berzy-le-Sec : ateliers découverte 19 et 20 septembre château de Berzy-le-Sec Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir l’art de bâtir au Moyen-Age dans ce chantier de restauration bénévole exceptionnel ! De nombreux ateliers découverte (taille de pierre, terre cuite, carreaux de pavement, hypocras, …) et démonstrations (forge, sculpture sur bois) vous attendent tout au long du week-end auprès de passionnés. Visites guidées du château, de l’église et du chantier de restauration.

Renseignements :

ASPAM – www.aspam.berzy.fr

03 23 73 70 54 – contact@aspam.fr

château de Berzy-le-Sec château de Berzy-le-Sec, 02200 Bernoy-le-Château Bernoy-le-Château 02200 Noyant-et-Aconin Aisne Hauts-de-France [{« link »: « http://www.aspam.berzy.fr »}, {« link »: « mailto:contact@aspam.fr »}]

Venez découvrir l’art de bâtir au Moyen-Age dans ce chantier de restauration bénévole exceptionnel ! De nombreux ateliers découverte (taille de pierre, terre cuite, carreaux de pavement, hypocras, …)…

©ASPAM