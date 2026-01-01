Restauration du drapeau offert à la Garde Nationale par les Dames Citoyennes d’Amboise en 1791 Amboise

Restauration du drapeau offert à la Garde Nationale par les Dames Citoyennes d’Amboise en 1791

Vous êtes invités le vendredi 23 janvier 2026 à la soirée de présentation de la restauration du drapeau des Dames Citoyennes d’Amboise.

Le vendredi 23 janvier 2026, un drapeau offert par les Dames Citoyennes d’Amboise s’apprête à retrouver tout son éclat. Il sera présenté avant son départ en restauration.

Au programme

• Ouverture du musée à partir de 18h, exposition du drapeau avant son départ en restauration.

• Présentation du drapeau et du projet de restauration à 18h30.

• Conférence de Laurent Cuvelier sur les symboles politiques de la Révolution française. 0 .

5 Rue François 1er Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 47 42

English : Restoration of the flag presented to the National Guard by the Ladies of Amboise in 1791

You are invited to attend the presentation evening for the restoration of the flag of the Ladies of Amboise on Friday, 23rd January 2026.

