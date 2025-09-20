Restauration du patrimoine culturel communal Presby-Tiers Boulleret
Restauration du patrimoine culturel communal Samedi 20 septembre, 10h00 Presby-Tiers Cher
Exposition des documents d’archives restaurés:
– Premier registre d’Etat Civil de la commune 1591 -1608
– Cadastre Napoléonien de 1811
– Graduale Romanud de l’église
Ces manuels ont été restaurés par la société « La reliure du Limousin » et seront présentés avec des photos de la restauration.
Presby-Tiers 8 route du Gravereau,18240 Boulleret Boulleret 18240 Cher Centre-Val de Loire
Mairie de Boulleret