Restauration du patrimoine culturel communal Presby-Tiers Boulleret

Restauration du patrimoine culturel communal Samedi 20 septembre, 10h00 Presby-Tiers Cher

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Exposition des documents d’archives restaurés:

– Premier registre d’Etat Civil de la commune 1591 -1608

– Cadastre Napoléonien de 1811

– Graduale Romanud de l’église

Ces manuels ont été restaurés par la société « La reliure du Limousin » et seront présentés avec des photos de la restauration.

Presby-Tiers 8 route du Gravereau,18240 Boulleret Boulleret 18240 Cher Centre-Val de Loire

Mairie de Boulleret