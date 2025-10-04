Restauration d’un moulin à vent Moulin à Vent de Montech Montech

Restauration d’un moulin à vent 4 – 28 octobre Moulin à Vent de Montech Tarn-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T08:30:00 – 2025-10-04T12:30:00

Fin : 2025-10-28T08:30:00 – 2025-10-28T12:00:00

Au programme de l’événement :

Atelier de fabrication de briques en terre crue (adobes)

Visite du chantier sur la restauration intérieure du moulin

Visite extérieure par l’échafaudage en bois comme à l’origine de la construction du moulin à vent / vue sur la vallée de la Garonne

Moulin à Vent de Montech 17 rue des Meuniers, 82700 Montech Montech 82700 Tarn-et-Garonne Occitanie 06 88 27 74 69 https://www.asso-montech.com/index.php/nature/sauvegarde-du-patrimoine Moulin à Vent datant de 1810, sur un site où depuis 1612 jusqu’à 3 moulins furent en activités. Depuis 1856 et la mise en eau du Canal de Garonne les moulins à eau ont réduit l’activité du moulin à vent qui ne fonctionne plus depuis plus d’un siècle. Une association créée en 2020, a pour objet de restaurer ce moulin à vent à l’identique pour faire de la farine et le valoriser en l’incluant dans un circuit touristique. La particularité de ce Moulin c’est qu’il est construit en briques foraines à l’extérieur et en briques en terre crue ou adobes à l’intérieur. Nous proposons des activités autour de la terre crue qui va de la récupération d’adobes sur des chantiers en ruines à la fabrication de briques qui nous servent pour la restauration. Places de stationnement à proximité

©Didier DAL SOGLIO